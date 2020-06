Fervent supporter de l’idée de l’US Open à huis clos, Dan Evans, qui est un des joueurs qui va participer à la « Battle of the Brits » qui démarre ce mardi s’est exprimé sur le cas de l’Adria Tour pour le compte du Telegraph : « Je pense simplement que cette exhibition est un véritable mauvais exemple. Le coronavirus n’est pas une blague. Même si les directives sanitaires seront plus flexibles dans certains pays, je sais que j’essaierais toujours de me tenir à l’écart autant que possible des autres. Et je pense simplement qu’il y a eu un mépris total pour cela sur l’Adria Tour. Pour être plus direct, je ne pense pas que danser dans une boite de nuit soit un exemple à donner. Maintenant j’espère au moins que nous allons tous en tirer des leçons et que cela n’aura pas de conséquences pour la tenue de l’US Open. »