Présent à l’UTS de Londres depuis quelques jours, Alex De Minaur ne s’oc­troie que peu de répit durant l’in­ter­saison, et pour cause, l’Australien l’a avoué, le chèque promis au vain­queur est plutôt allé­chant.

Mais malgré tout, le 9ème joueur mondial a tenu à expli­quer que parti­ciper à l’UTS était tout de même un très bon moyen de se préparer aux premières échéances de 2025, et pas seule­ment un tournoi utile pour le compte en banque.

« Cela me donne un petit moment de mise au point sympa au milieu de la pré‐saison. Même si je joue ces matchs, il y a encore beau­coup de travail qui se fait dans les coulisses, beau­coup d’heures passées au gymnase et sur le terrain d’en­traî­ne­ment. Parce qu’en fin de compte, c’est encore notre pré‐saison et nous voulons nous assurer que le corps est dans la bonne phase au début de la saison. »