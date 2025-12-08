Vainqueur de l’UTS à Londres, Alex de Minaur n’a pas voulu rentrer dans le débat épineux de la fonction des exhibitions.
Selon lui, l’UTS n’est pas un spectacle mais une vraie compétition pour bien préparer la saison 2026.
Si le discours peut se tenir, force est de constater que l’UTS propose souvent le même plateau de joueurs.
Cela ressemble donc à une ligue fermée avec les amis de la « famille », une tournée d’artistes avec quelques fois une guest star en mal d’émotions avec un beau chèque à la clé.
Le concernant, en plus du chèque, il rentre à la maison avec le fameux trophée en forme d’éclair et pas sur que sa chérie sache où le ranger.
« On ne voit pas souvent ce genre de trophée, mais oui, ça fera une superbe décoration dans la maison. Je ne sais pas trop ce que Katie va en penser »
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 08:50