Vainqueur de l’UTS à Londres, Alex de Minaur n’a pas voulu rentrer dans le débat épineux de la fonc­tion des exhibitions.

Selon lui, l’UTS n’est pas un spec­tacle mais une vraie compé­ti­tion pour bien préparer la saison 2026.

Si le discours peut se tenir, force est de constater que l’UTS propose souvent le même plateau de joueurs.

Cela ressemble donc à une ligue fermée avec les amis de la « famille », une tournée d’ar­tistes avec quelques fois une guest star en mal d’émo­tions avec un beau chèque à la clé.

Le concer­nant, en plus du chèque, il rentre à la maison avec le fameux trophée en forme d’éclair et pas sur que sa chérie sache où le ranger.

« On ne voit pas souvent ce genre de trophée, mais oui, ça fera une superbe déco­ra­tion dans la maison. Je ne sais pas trop ce que Katie va en penser »