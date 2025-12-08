AccueilUTSDe Minaur, vainqueur de l'UTS à Londres : "On ne voit pas...
De Minaur, vain­queur de l’UTS à Londres : « On ne voit pas souvent ce genre de trophée, mais oui, ça fera une superbe déco­ra­tion dans la maison. Je ne sais pas trop ce que Katie va en penser »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

49

Vainqueur de l’UTS à Londres, Alex de Minaur n’a pas voulu rentrer dans le débat épineux de la fonc­tion des exhibitions. 

Selon lui, l’UTS n’est pas un spec­tacle mais une vraie compé­ti­tion pour bien préparer la saison 2026. 

Si le discours peut se tenir, force est de constater que l’UTS propose souvent le même plateau de joueurs. 

Cela ressemble donc à une ligue fermée avec les amis de la « famille », une tournée d’ar­tistes avec quelques fois une guest star en mal d’émo­tions avec un beau chèque à la clé.

Le concer­nant, en plus du chèque, il rentre à la maison avec le fameux trophée en forme d’éclair et pas sur que sa chérie sache où le ranger.

« On ne voit pas souvent ce genre de trophée, mais oui, ça fera une superbe déco­ra­tion dans la maison. Je ne sais pas trop ce que Katie va en penser »

Publié le lundi 8 décembre 2025 à 08:50

