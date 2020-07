Hier, les meilleurs tricolore étaient sur les courts du TC Nice Giordan.

On rappelle que cette compétition se déroule toute la semaine sous forme de poule avec une phase finale le week-end.

A noter une surprise chez les dames avec la défaite de Kristina Mladenovic face à Clara Burel (2-6, 6-7) et une chez les hommes avec le succès de Kyrian Jacquet (537e) qui a battu Gregoire Barrere (95ème).

Autrement la hiérarchie a été respectée dans les autres rencontres.

Tous les joueurs et joueuses étaient heureux de pouvoir à nouveau jouer dans un mode compétition : « Je suis très contente de débuter par une victoire, mais avant tout je suis contente de rejouer en compétition, appréciait la jeune Bretonne. On est toutes contentes de rejouer en fait. » a expliqué au site de la FFT, Clara Burel.

Kyrian, héros du jour, a également apprécié ce retour sur les courts : « C’est bon de refaire des tournois, de ressentir la pression, ça m’avait manqué. En plus on est dans un cadre exceptionnel et tout a été bien mis en place pour que l’on joue sereinement. C’était un grand plaisir de jouer contre Greg. »