Grigor qui a changé tout son staff pour repartir sur le tour avec de nouvelles armes, a été interrogé par nos confrères d’Ubi Tennis. Evidemment, nos confrères l’ont interrogé sur la bataille des sexes.
« Je suis un peu vieux jeu. Le tennis est un sport traditionnel. Cependant, chacun peut interpréter les événements différemment. À l’avenir, je pense que nous verrons de plus en plus souvent ce genre d’événements Je n’ai vu qu’une partie du match ; je n’ai pas tout compris. Nick m’a même envoyé un message. Nick est sans aucun doute le meilleur pour ce genre d’événements, tout comme Aryna. Je suis sûr que c’était un show captivant. »
Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 08:40