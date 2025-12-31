AccueilExhibitionDimitrov, au sujet de la bataille des sexes : "Je n’ai vu...
Dimitrov, au sujet de la bataille des sexes : « Je n’ai vu qu’une partie du match, je n’ai pas tout compris. Nick m’a même envoyé un message »

Grigor qui a changé tout son staff pour repartir sur le tour avec de nouvelles armes, a été inter­rogé par nos confrères d’Ubi Tennis. Evidemment, nos confrères l’ont inter­rogé sur la bataille des sexes.

« Je suis un peu vieux jeu. Le tennis est un sport tradi­tionnel. Cependant, chacun peut inter­préter les événe­ments diffé­rem­ment. À l’avenir, je pense que nous verrons de plus en plus souvent ce genre d’évé­ne­ments Je n’ai vu qu’une partie du match ; je n’ai pas tout compris. Nick m’a même envoyé un message. Nick est sans aucun doute le meilleur pour ce genre d’événements, tout comme Aryna. Je suis sûr que c’était un show captivant. »

mercredi 31 décembre 2025

