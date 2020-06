La presse croate accuse Grigor Dimitrov, qui présentait des symptômes depuis vendredi et qui a pris un vol pour Monaco avec de la fièvre, d’avoir mis en danger la santé des autres. Il aurait voyager de Serbie en Croatie avec le virus en ne prenant aucune mesure de sécurité ou en ne faisant aucun test à temps. Comme le rapporte Sportske, le Bulgare a commencé à se sentir mal dès vendredi dernier. Il n’a pas pris part aux matchs d’exhibition ce jour-là, mais il a participé à la conférence de presse pour présenter le tirage au sort et a été vu en train de se faire photographier avec d’autres joueurs et personnalités.

À cette époque, Grigor était déjà fiévreux mais ne voulait pas passer les tests. « Il ne nous est tout simplement pas venu à l’esprit qu’il pouvait présenter les symptômes du Coronavirus. », a expliqué le manager de Dimitrov dans l’émission This Morning.

C’est seulement le dimanche, lors de l’annonce de son test positif, que des mesures ont été prises pour l’Adria Tour. Jusqu’alors, aucun des participants ni aucun membre de l’organisation n’avait passé un seul test. Personne n’avait même pensé à cette possibilité.