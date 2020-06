Dans des propos relayés par Tennis Magazin en Allemagne, Dirk Hordoff, vice-président de la Fédération de tennis allemande, accuse Novak Djokovic d’avoir négligé son rôle de modèle avec le controversé Adria Tour : « Comment expliquer à un enfant qu’il doit se laver les mains et garder ses distances quand il voit Djokovic faire cela ? Cet Adria Tour, c’est une image catastrophique. » Il y a quelques jours, avant l’officialisation des cas positifs du Bulgare Grigor Dimitrov et du Croate Borna Coric, Dirk Hordoff, qui est connu pour dire ce qu’il pense, s’était déjà emporté au sujet de ce tournoi d’exhibition : « Quand il n’y a presque pas de règles et que tout est montré fièrement en vidéo, cela me stupéfie. Il y a un manque de prudence. » Il avait certainement vu juste…