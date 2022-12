Novak sait être sérieux quand il le faut mais il n’hé­site pas à s’amuser quand cela est possible.

Lors de la semaine à Dubaï pendant la World Tennis League, il a confié avoir passé des moments précieux en pouvant réel­le­ment se détendre tout en jouant des matchs intenses.

« C’est proba­ble­ment les trois ou quatre jours les plus amusants que j’ai eus d’af­filée. J’ai eu une longue carrière, mais je n’ai jamais eu autant de plaisir. Jouer du bon tennis contre les meilleurs joueurs du monde et s’amuser, avoir les meilleurs joueurs et joueuses sur le terrain, partager le banc avec eux, dire du mal tout le temps, c’est telle­ment amusant »