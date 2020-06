Le rythme est effréné dans cet Adria Tour qui avec ses tribunes remplies et cette terre bien ocre, ressemble quoi que l’on dise à une étape du circuit sur terre battue. Si la journée avait bien commencé avec une victoire aisée face à son ami Viktor Troicki, elle s’est terminée par une défaite un peu inattendue du numéro 1 mondial face à un Filip Krajinovic qui n’était pas là pour plaisanter. Malgré ce revers chez lui, Nole gardait le sourire : « Je suis ravi par cette journée ici à Belgrade, d’avoir pu réunir autant de talents sur un même court. L’atmosphère est montée en puissance, ce soir était phénoménal. Il est minuit passé, il y a encore des spectateurs dans les gradins. Cette ambiance, cela montre à quel point mon pays aime le tennis. Contrairement au circuit, j’ai sur cet évènement plus de rôles à remplir, c’est exigeant, épuisante mais aussi très enrichissant, c’est aussi pour cela que je pratique ce sport, pour vivre des moments intenses et les partager avec les fans »