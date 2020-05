Lors de sa conférence de presse pour présenter son Adria Tour, Novak Djokovic a expliqué que même s’il était régulièrement en contact avec Rafael Nadal et Roger Federer, il ne s’est pas permis de les appeler pour évoquer son circuit. « Plus que d’habitude, Rafa, Roger et moi avons communiqué, en raison des changements dus à la pandémie de coronavirus et à l’aide aux joueurs de tennis. Comme Roger Federer a toujours des problèmes de genou, je ne lui ai pas demandé. Je sais que Rafa a déjà commencé à s’entraîner, nous avons parlé la semaine dernière de l’US Open, mais je ne pense pas qu’il voulait venir jouer ici » a expliqué le Serbe qui espère toujours pouvoir jouer devant du public : « J’espère que le règlement sera modifié d’ici le 13 juin et que nous aurons du public. Nous devons respecter les dispositions légales édictées par les organes compétents. » S’il n’a pas contacté Roger ni Rafa, on sait qu’il l’a fait avec Stan qui a préféré décliner se jugeant pas encore assez affuté pour reprendre le tennis dans ces conditions.