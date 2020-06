Très ému à l’issue de sa défaite face à Alexander Zverev qui le privait de finale, le numéro 1 mondial n’a pas pu s’empêcher de retenir ses larmes alors qu’en tant normal sur le court, il maitrise parfaitement ses émotions.

Il faut dire que cette semaine a été chargée pour Nole qui jouait à la maison, soutenu par son public face à ses amis du circuit. Tout cela a donc provoqué chez lui un flot d’émotions. Cela lui a surtout rappelé son enfance comme il a exprimé à l’issue de cette défaite face à Sacha : « Je ne pleure pas parce que j’ai été éliminé du tournoi. Je suis juste tout simplement submergé par l’émotion car cela me rappelle mon enfance. J’ai quand même grandi sur ces courts, cela représente beaucoup pour moi. Cela a été une journée émouvante et très intense. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible et ils sont nombreux, ils n’ont pas ménagé leurs efforts. Je vous aime tous et je vous remercie beaucoup d’être venus. J’essaie juste de redonner un peu ce que l’on m’a donné, je sais d’où je viens, je connais mes valeurs. Tout le monde était là, même mes anciens entraîneurs, c’est très émouvant »