Deux matchs, deux victoires en deux sets, Novak Djokovic a confirmé qu’il était mieux que lors de la première étape à Belgrade. Le Serbe est qualifié pour la finale de Zadar et il se réjouit de son niveau comme il l’a expliqué après la rencontre (propos relayés par puntodebreak) : « Avant le match, on m’a dit que gagner un set suffirait pour atteindre la finale, mais j’ai décidé de ne faire aucun calcul et d’essayer de gagner le match. Je suis heureux de la façon dont j’ai joué contre Krstin et Coric. Le match contre Borna a été mon meilleur depuis que j’ai recommencé à jouer. »