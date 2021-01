Novak Djokovic ne vou­lait pas rater ce moment. Et à l’is­sue de son set, il s’est lar­ge­ment expri­mé pour expli­quer ce qu’il a res­sen­ti. « Merci à tous, c’est assez incroyable de revivre des sen­sa­tions comme celles‐ci. On n’a pas joué devant une foule de cette dimen­sion de puis un an, c’est donc défi­ni­ti­ve­ment quelque chose de spé­cial. J’adore Adélaïde, c’est une ville qui a une place spé­ciale dans mon cœur puisque j’y ai gagné un de mes pre­miers titre sur le cir­cuit ATP, c’é­tait quand même il y a près de 14 ans. Pour reve­nir sur mon « for­fait », je me sen­tais pas bien depuis quelques jours et j’ai pré­fé­ré lais­ser ma place et puis, quand j’ai vu les tri­bunes pleines, je me suis dit qu’il fal­lait que je joues. On est habi­tué dans notre car­rière à jouer quelques fois avec cer­tains dou­leurs. J’ai vrai­ment bien fait même s’il ne fal­lait pas prendre trop de risques car l’ATP Cup arrive vite avec der­rière l’Open d’Australie »