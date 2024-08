La Fan Week de l’US Open 2024 nous réserve comme toujours son lot de surprises !

On avait déjà appris que Nick Kyrgios y ferait une appa­ri­tion aux côtés de Naomi Osaka, mais il va falloir désor­mais réserver son mercredi 21 août.

En effet, nous aurons la chance d’avoir une exhi­bi­tion oppo­sant une paire formée par Novak Djokovic et John McEnroe et une autre formée par Carlos Alcaraz et Andre Agassi. Rien que ça !

L’occasion de voir si les deux qui seront sans doute favoris au titre sont déjà prêts et en forme !