Exhibition

En vue de la bataille des sexes, Raducanu se souvient : « Ça n’a pas duré long­temps, mais j’ai joué avec Carlos à New York, et l’im­pact de sa balle… »

Par Jean Muller

En se souve­nant d’une petite séance qui a eu lieu aux Etats‐Unis avec Alcaraz puis­qu’elle faisait le double mixte avec l’Espagnol, Emma a quelque part donné son « pronostic » pour la fameuse bataille des sexes.

« Ça n’a pas duré long­temps, mais j’ai joué avec Carlos à New York, et l’im­pact de sa balle… On dirait qu’il ne faisait pas d’ef­forts, mais sur vos cordes, la balle était telle­ment lourde. En général, les filles frappent la balle plus à plat, sauf Iga qui met plus beau­coup d’effet. Après il y a certaines excep­tions dans le jeu féminin et je dois dire que la balle d’Aryna est égale­ment assez lourde »

