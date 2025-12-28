En se souvenant d’une petite séance qui a eu lieu aux Etats‐Unis avec Alcaraz puisqu’elle faisait le double mixte avec l’Espagnol, Emma a quelque part donné son « pronostic » pour la fameuse bataille des sexes.
« Ça n’a pas duré longtemps, mais j’ai joué avec Carlos à New York, et l’impact de sa balle… On dirait qu’il ne faisait pas d’efforts, mais sur vos cordes, la balle était tellement lourde. En général, les filles frappent la balle plus à plat, sauf Iga qui met plus beaucoup d’effet. Après il y a certaines exceptions dans le jeu féminin et je dois dire que la balle d’Aryna est également assez lourde »
Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 12:12