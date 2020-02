Heureux comme un gamin, Roger Federer a insisté sur le caractère exceptionnel de cette exhibition face à Rafael Nadal au Cap devant plus de 51 000 personnes. Et même si le record d’affluence a été battu, il est dans son coeur pour bien d’autres choses : « Sur le record, j’espère franchement qu’il sera vite battu car c’est bon pour le tennis et les enfants que la Fondation souhaite aider. Concernant le match, j’espère que l’on a proposé du beau tennis et que les fans ont apprécié notre show, on a vraiment essayé de faire le maximum. Ce match restera graver dans ma mémoire. »