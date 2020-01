Quelques jours après la fin de l’Open d’Australie (20 janvier au 2 février), Roger Federer et Rafael Nadal ont rendez-vous au Cap, en Afrique du Sud, pour un match exhibition en faveur de la fondation du Suisse. Une rencontre qui sera très particulière puisque la maman du Bâlois est Sud-Africaine et y a vécu jusqu’à ses 21 ans. Le match aura lieu le vendredi 7 février à partir de 20h45 (heure française) et sera diffusé par la chaîne L’Equipe, donc en clair. Plus de 48 000 spectateurs sont attendus pour battre un nouveau record du monde d’affluence.