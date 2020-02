L’exhibition entre Roger Federer et Rafael Nadal au Cap en Afrique du Sud pourrait devenir historique. Le match se déroulera au Cape Town Stadium et devrait rassembler 50 000 personnes. Il s’agirait alors d’un record du monde d’affluence pour une rencontre du tennis. En novembre dernier, Roger Federer et Alexander Zverev ont disputé une exhibition à Mexico devant 42 000 personnes. Quelques mois plus tard, ce record pourrait (déjà) être battu. Pour rappel, l’événement sera retransmis en France par la chaine L’Équipe ce vendredi 7 février à 20h45.

Cape town Stadium @rogerfederer vs @RafaelNadal

Could be a record 50 000 people at a tennis match tommorow

The highest attendance for a tennis match is 35,681 to see Kim Clijsters defeat Serena Williams (USA) 6-3, 6-2 at King Baudouin in Brussels, Belgium, in 2010@TennisSA pic.twitter.com/7GVPVRwGhN

— Thomas Mlambo (@thomasmlambo) February 6, 2020