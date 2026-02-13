Comme son retour à l’Open d’Australie a été un vrai succès, cela a donné des idées à d’autres orga­ni­sa­teurs. Roger fera donc son retour sur sa surface préférée, celle où il a eu le plus de succès avec 8 titres.

192 grass wins. 8 Wimbledon titles. 1 Roger Federer. ✨



See the legend back on the grass at the Hall of Fame Celebrity Pro Classic presented by Fidelity Investments ! Tickets start at $90 and include the matches, Fame Fest, and museum access.



🗓️ Friday, August 28

🎟️ Tickets on… pic.twitter.com/hBcDGReAGY — International Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) February 10, 2026

Même s’il s’agit d’une exhi­bi­tion, revoir le suisse sur le gazon est une sacrée nouvelle d’au­tant qu’il va pouvoir ressortir son fameux slice de revers et sa volée d’une autre « temps »