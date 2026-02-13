Comme son retour à l’Open d’Australie a été un vrai succès, cela a donné des idées à d’autres organisateurs. Roger fera donc son retour sur sa surface préférée, celle où il a eu le plus de succès avec 8 titres.
192 grass wins. 8 Wimbledon titles. 1 Roger Federer. ✨— International Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) February 10, 2026
See the legend back on the grass at the Hall of Fame Celebrity Pro Classic presented by Fidelity Investments ! Tickets start at $90 and include the matches, Fame Fest, and museum access.
🗓️ Friday, August 28
🎟️ Tickets on… pic.twitter.com/hBcDGReAGY
Même s’il s’agit d’une exhibition, revoir le suisse sur le gazon est une sacrée nouvelle d’autant qu’il va pouvoir ressortir son fameux slice de revers et sa volée d’une autre « temps »
Publié le vendredi 13 février 2026 à 08:45