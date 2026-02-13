AccueilExhibitionFederer va bien faire son retour sur gazon...
Federer va bien faire son retour sur gazon…

Comme son retour à l’Open d’Australie a été un vrai succès, cela a donné des idées à d’autres orga­ni­sa­teurs. Roger fera donc son retour sur sa surface préférée, celle où il a eu le plus de succès avec 8 titres. 

Même s’il s’agit d’une exhi­bi­tion, revoir le suisse sur le gazon est une sacrée nouvelle d’au­tant qu’il va pouvoir ressortir son fameux slice de revers et sa volée d’une autre « temps »

Publié le vendredi 13 février 2026 à 08:45

