Première gagnante du Challenge Élite FFT, aux dépens de Kristina Mladenovic (3-6, 6-4, 10-7), Fiona Ferro a livré ses impressions au sortir de sa victoire. Elle reconnaît que cette première étape niçoise n’était pas dénuée d’importance à ses yeux (propos relayés par l’Équipe) : « C’est bien beau de se donner à fond à l’entraînement, mais à un moment il faut faire des matches. Et j’étais tendue pour cette finale. Oui, tendue, car l’envie de gagner amène de la tension. Et moi, j’ai très envie de gagner ! Mais j’ai su me relâcher et je suis fière de ça. »