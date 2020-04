Lors de la présentation de la stratégie de déconfinement, le premier ministre a bien spécifié que l’organisation de compétitions sportives n’étaient pas possibles jusqu’à nouvel ordre. Au passage, il a aussi annoncé la fin des championnats professionnels de football de Ligue 1 et de Ligue 2.

Cela pose donc la question de la possibilité d’organiser des compétitions de tennis cet été alors que l’on sait déjà que Patrick Mouratoglou avait déjà bien avancé sur son UTS et que Thierry Ascione travaille aussi sur une tournée tricolore en plusieurs étapes pour permettre aux joueurs français de matcher mais aussi de gagner un peu d’argent.

Pour l’instant, on ne peut pas affirmer que cela ne sera pas possible et on a bien compris que les lignes peuvent bouger car le tennis a un vrai avantage par rapport aux autres disciplines sportives.

On rappelle aussi que les autres pays parlent tous de mettre en place ce « système » de « compétitions ». Ce serait un peu « idiot » que la France, grand pays de tennis, soit isolé dans cette position. Le premier pays à avoir parler d’une tournée est l’Espagne pourtant l’un des plus touchés par la crise liée au COVID-19.