Interrogé par nos confrères de Clay Magazine, l’an­cien gaucher argentin, a été plutôt radical dans ses propos concer­nant la fameuse bataille des sexes.

« Prenons l’exemple de Jaume Munar, qui est un joueur solide. Si Munar ou un joueur simi­laire joue sans prendre de risques, il n’y a aucune chance. Et je dirais même qu’elle ne battrait pas un joueur du top 400 ou du top 500. Au final, il y a un énorme écart. Et cela n’en­lève rien aux femmes ni à Sabalenka. C’est une excel­lente joueuse qui réalise des coups formi­dables, souvent plus puis­sants que ceux de nombreux hommes. Mais si l’on prend en compte tous les aspects du tennis, et pas seule­ment la puis­sance, la diffé­rence est énorme : je parle du physique, des jambes, de l’en­du­rance, de la vitesse, de la régu­la­rité des coups »