C’est le temps des exhi­bi­tions avec notam­ment le tournoi de Bourg de Péage mais aussi celle de Rouen et Caen. A Bourg de Péage, Lucas Pouille a du batailler ferme pour dominer la révé­la­tion du chal­lenger de Roanne, Gabriel Debru, le jeune espoir trico­lore âgé de 15 ans.

Un Gabriel Debru qui tenu tête au Nordiste même s’il a du s’in­cliner en deux manches comme il l’a expliqué au Dauphine Libéré : « C’était dur car je suis en pleine prépa’ foncière et physi­que­ment c’est compliqué, surtout les fins de semaine. J’ai eu une grosse semaine d’entraînement avec au moins six heures par jour, donc je suis arrivé un peu fatigué et ça s’est senti. Après, il y a des bonnes choses, le niveau s’est élevé au fil de la partie. J’ai plutôt bien servi dans la globa­lité mais je n’ai pas très bien retourné, je n’étais pas très actif au niveau des jambes. Mais arriver à faire 7⁄ 6 , 7⁄ 6 contre un ancien top 10, c’est quand même incroyable »