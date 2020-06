C’est une information WLT, Richard Gasquet va venir grossir le plateau déjà de très haut niveau de l’UTS de Patrick Mouratoglou.

On rappelle que cette exhibition va réunir sur 4 week-end, 10 joueurs qui vont tenter de remporter le titre. L’ensemble des matchs vont avoir lieu à la Mouratoglou Academy à huis clos.

Richard Gasquet est donc le troisième tricolore à rejoindre cette compétition après Lucas Pouille et Benoit Paire. On connaît déjà sept athlètes sur les dix avec Popyrin, Goffin, Brown, Auger-Alliasime. Il manque trois noms. Fabio Fognini devait être de la « partie » mais il vient d’être opéré aux des chevilles. On pense qu’il sera remplacé par le jeune espoir italien Jannik Sinner.