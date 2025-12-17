En décembre, les exhi­bi­tions fleu­rissent avec leurs diffé­rents formats et des plateaux de joueurs qui peuvent être vrai­ment de très haut‐niveau. Dans ce registre l’Open de Caen est une réfé­rence qui a été forcé­ment copié.

Hélas, il arrive que des « Guest Star » ne jouent pas forcé­ment le jeu et viennent plus pour le chèque que pour réaliser une perfor­mance. Hier, en demi‐finale, c’est carré­ment ce qu’il s’est produit puisque Lorenzo Musetti a proposé une parodie de tennis.

Dominé en deux manches (6−2, 6–0), l’Italien ne sera pas resté long­temps en Normandie.

De son côté, Hugo Gaston toujours aussi réaliste était plutôt content de sa perfor­mance. Il affron­tera en finale Quentin Halys.

« Je sais parfai­te­ment comment il joue. Et j’ai réussi à le prendre à la gorge dès le début. J’ai fait un superbe match. J’ai été solide du début à la fin, et ça confirme ce qu’il se passe à l’entraînement. J’ai un peu de peine pour Lorenzo et pour le spec­tacle, mais bon c’est le tennis »