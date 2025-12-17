En décembre, les exhibitions fleurissent avec leurs différents formats et des plateaux de joueurs qui peuvent être vraiment de très haut‐niveau. Dans ce registre l’Open de Caen est une référence qui a été forcément copié.
Hélas, il arrive que des « Guest Star » ne jouent pas forcément le jeu et viennent plus pour le chèque que pour réaliser une performance. Hier, en demi‐finale, c’est carrément ce qu’il s’est produit puisque Lorenzo Musetti a proposé une parodie de tennis.
Dominé en deux manches (6−2, 6–0), l’Italien ne sera pas resté longtemps en Normandie.
De son côté, Hugo Gaston toujours aussi réaliste était plutôt content de sa performance. Il affrontera en finale Quentin Halys.
« Je sais parfaitement comment il joue. Et j’ai réussi à le prendre à la gorge dès le début. J’ai fait un superbe match. J’ai été solide du début à la fin, et ça confirme ce qu’il se passe à l’entraînement. J’ai un peu de peine pour Lorenzo et pour le spectacle, mais bon c’est le tennis »
Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 11:23