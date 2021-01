Simona Halep était aux anges. En plus d’a­voir rem­por­té un match anec­do­tique face à la locale et numé­ro 1 mon­diale Ashleigh Barty lors de l’exhibition « A day at the Drive » dis­pu­tée à Adélaïde (3–6, 6–1, 10–8), la Roumaine a pu regoû­ter aux joies d’être sou­te­nue et encou­ra­gée par une foule de spectateurs.

« La ville est belle, les gens sont gen­tils et ça m’a vrai­ment man­qué de jouer devant vous, c’est tou­jours un plai­sir. En fait, j’é­tais très ner­veuse. J’avais l’im­pres­sion que c’é­tait la pre­mière fois que je jouais un match », a décla­ré la numé­ro 2 mon­diale lors de l’in­ter­view d’a­près match sur le court.