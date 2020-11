C’était il y a maintenant un an. Roger Federer accompagné d’Alexandre Zverev était en pleine tournée en Amérique du Sud avec pour objectif de prendre du « plaisir » mais aussi de battre un record, celui du nombre de spectateurs assistant à un match de tennis. Après l’exhibition de Mexico à la « Plaza de Toros », Federer et Zverev réalisaient l’exploit avec 42517 spectateurs et surtout une photo qui a fait le tour du monde.