Après le succès de la première édition du tournoi d’exhibition « The Battle of the Brits » il y a quelques semaines, la Fédération britannique de tennis s’oriente désormais vers une deuxième édition. Cette fois, elle se déroulera au Centre national de tennis et sera animée par Jamie Murray. Le nom sera également différent : « The Battle of the Brits Team Tennis ». Le tournoi se disputera à partir du 27 juillet dans un format similaire à la Ryder Cup.