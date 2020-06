Goran Ivanisevic, l’organisateur de l’étape de Zadar s’est forcément exprimé sur la situation après l’annonce du bulgare Grigor Dimitrov, testé positif au Covid-19 : « Novak n’a ressenti aucun symptôme lié au Covid-19 pour le moment, ni personne de son environnement, y compris le personnel professionnel, il n’est donc pas allé faire le test maintenant. Après son arrivée à Belgrade, il appellera un épidémiologiste et poursuivra la procédure avec son médecin selon les recommandations du service médical. Grigor Dimitrov a été testé positif à Monaco. Nous en sommes désolés et nous avons essayé de respecter toutes les mesures épidémiologiques prescrites par les autorités. Dès la découverte des informations, nous avons pris contact avec tous les autorités sanitaires. Aucune des personnes impliquées dans l’organisation et qui ont été en contact avec Grigor ne présente aujourd’hui de symptômes. Malgré cela, nous ne voulions mettre personne en danger et c’est aussi pour cela que le match final a été annulé »