La République tchèque a souvent dominé le tennis féminin. Ce pays fera encore l’actualité prochainement puisqu’un tournoi va être organisé à Prague du 26 au 28 mai. Sont déjà annoncées les soeurs Pliskova, mais aussi Kvitova ainsi que Strycova et Muchova. Partout en Europe, on voit donc « fleurir » des événements pour combler le vide du circuit. En France, pour l’instant, seul l’UTS de Patrick Mouratoglou a été officialisé, mais on sait qu’une tournée de cinq étapes dans le sud devrait voir le jour en juillet.