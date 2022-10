S’il y a bien une chose qu’on ne peut pas enlever à Nick Kyrgios, c’est son honnêteté.

Invité d’une nouvelle exhi­bi­tion qui se tiendra du 19 au 24 décembre prochain au sein de la Coca‐Cola Arena, à Dubaï, en présence notam­ment de Novak Djokovic et Alexander Zverev, l’Australien a publié un message on ne peut plus clair sur ses réseaux sociaux pour offi­cia­liser sa venue. « Let’s go baby », a écrit le fina­liste de Wimbledon suivi de quatre sacs remplis de dollars.

Une manière assez claire de dire qu’il se rendra sur ce nouvel événe­ment avant tout pour prendre le gros chèque qui lui est promis.

LETS GOOOOO BABY 💰💰💰💰 https://t.co/q9hTamkisu — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) October 25, 2022

Et personne ne lui jettera la pierre…