Tout ce que fait Nick est important et quand un évènement important dans le tennis, forcément Nick en est un des acteurs, c’est un peu comme ça que l’on peut résumer ses propos concernant cette exhibition entre un homme et une femme. En revanche que sa retransmission ne soit assurée que par Tennis Channel est un point assez décevant.
« Avoir l’opportunité d’affronter une grande championne comme Aryna est un défi, c’est différent, mais en même temps, sport et divertissement ne font qu’un. Il suffit de voir tout le buzz que cet événement a généré… Tout a commencé par un simple “Et si… ?” Et depuis, c’est l’un des événements les plus commentés de l’année. Je ne crois pas qu’un autre tournoi de tennis ait bénéficié d’une telle couverture médiatique ni d’une telle attention »
Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 09:22