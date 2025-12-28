Tout ce que fait Nick est impor­tant et quand un évène­ment impor­tant dans le tennis, forcé­ment Nick en est un des acteurs, c’est un peu comme ça que l’on peut résumer ses propos concer­nant cette exhi­bi­tion entre un homme et une femme. En revanche que sa retrans­mis­sion ne soit assurée que par Tennis Channel est un point assez décevant.

« Avoir l’opportunité d’affronter une grande cham­pionne comme Aryna est un défi, c’est diffé­rent, mais en même temps, sport et diver­tis­se­ment ne font qu’un. Il suffit de voir tout le buzz que cet événe­ment a généré… Tout a commencé par un simple “Et si… ?” Et depuis, c’est l’un des événe­ments les plus commentés de l’année. Je ne crois pas qu’un autre tournoi de tennis ait béné­ficié d’une telle couver­ture média­tique ni d’une telle attention »