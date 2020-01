Aussi étonnant que cela puisse paraître, Nick Kyrgios et le nouveau retraité Janko Tipsarevic vont s’affronter en match d’exhibition les 7 et 8 février prochains au Cancun Open Tennis Fitness, au Mexique. Le fantasque australien défiera le battant serbe au cours d’un match qui s’annonce être une vraie opposition de style. A noter que la paire de double colombienne composée de Juan Sebastian Cabal et Robert Farah sera également présente pour affronter Bruno Soares et le local Daniel Garza.