Dans une récente interview donnée à un media australien notamment pour évoquer son match contre Sabalenka, Nick a expliqué qu’il avait été « sollicité » par ses collègues de travail.
« J’étais récemment à Hong Kong, et beaucoup de joueurs m’ont dit : « Écoute, tu nous représentes tous. » Me revoilà donc sous le feu des projecteurs. Je suis habitué aux critiques des médias, mais je suis impatient, quel que soit le résultat. Je vais tout donner et montrer au monde que, malgré mon talent, j’ai aussi des faiblesses. »
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 08:45