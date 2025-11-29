AccueilExhibitionKyrgios toujours aussi humble avant d'affronter Sabalenka : "Je suis habitué aux...
Kyrgios toujours aussi humble avant d’af­fronter Sabalenka : « Je suis habitué aux critiques des médias, mais je suis impa­tient, quel que soit le résultat. Je vais tout donner et montrer au monde que, malgré mon talent, j’ai aussi des faiblesses. »

Dans une récente inter­view donnée à un media austra­lien notam­ment pour évoquer son match contre Sabalenka, Nick a expliqué qu’il avait été « solli­cité » par ses collègues de travail.

« J’étais récem­ment à Hong Kong, et beau­coup de joueurs m’ont dit : « Écoute, tu nous repré­sentes tous. » Me revoilà donc sous le feu des projec­teurs. Je suis habitué aux critiques des médias, mais je suis impa­tient, quel que soit le résultat. Je vais tout donner et montrer au monde que, malgré mon talent, j’ai aussi des faiblesses. »

