First 1.000 tickets for the charity sports event "Adria Tour" have been sold out in seven record minutes ! ⠀ According to the company Ticket Vision, which was officially selling the tickets on their website and at box offices, the public interest for the tournament, which will be held in Belgrade from June 12th to 14th, was incredible. ⠀ For all those who did not manage to get the tickets, we have good news – we have decided to release another 1,000 tickets on Friday, while respecting the recommended measures of safety and appropriate social distance of at least one meter between spectators. ⠀ *** ⠀ Prvih 1.000 ulaznica za humanitarni sportski događaj "Adria Tour", koliko je danas pušteno u prodaju, rasprodatо je za rekordnih sedam minuta ! ⠀ Prema podacima kompanije Ticket Vision, na čijem sajtu i blagajnama su se mogle nabaviti karte, interesovanje za turnir u Beogradu od 12. do 14. juna je bilo nezapamćeno. ⠀ Za sve one koji nisu uspeli da dođu do željenih karata imamo lepu vest – u petak puštamo u prodaju još 1.000 ulaznica, naravno uz poštovanje mera bezbednosti i preporuka o udaljenosti od minimum jednog metra između gledalaca. ⠀