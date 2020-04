Dans chaque pays, les choses se précisent concernant des tournées estivales. Les premiers à avoir évoqué cette piste ont été les Espagnols. Le projet est entrain de se préciser puisque la fédération a décidé de soutenir financièrement à hauteur de 600 000 euros cette tournée.

Cette tournée devrait comporter 12 étapes et concernerait les joueurs et joueuses classés jusqu’à la 500ème place. Pour l’instant, on ne sait pas s’il y aura du public ou non, et les négociations ont débuté concernant les retransmissions télé.

Il est évident que si cette tournée voit le jour, Rafael Nadal y participera ainsi que toutes les autres stars espagnoles.