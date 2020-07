Les meilleurs joueurs et joueuses Suisses ont accepté de participer à la Swiss Pro Cup, une compétition d’exhibition par équipe qui se déroule à Bienne. Elle a débuté ce vendredi avec les qualifications messieurs, et se poursuit ce samedi et dimanche avec le tableau final. Ce samedi, à 17h10, on pourra retrouver Martina Hingis face à Patty Schnyder dans un duel de légendes.

Le format est simple : chez les dames comme chez les messieurs, deux équipes vont s’affronter. « La Swiss Pro Cup est une sorte de remplacement de la Fed Cup », a déclaré Heinz Günthardt. La numéro 8 mondiale Belinda Bencic sera de la partie, et est très enthousiaste : « Je m’attends à de grands matchs et je pense que c’est bien que nous nous soyons tous de retour sur les courts. »

Malheureusement, pas de Stan Wawrinka ni de Roger Federer, mais l’entraîneur de ce dernier, Severin Luthi sera le capitaine de l’équipe Rouge chez les dames, et de l’équipe Blanche chez les messieurs. La Swiss Pro Cup a deux grands objectifs : permettre aux joueurs suisses de retrouver un rythme de compétition avant la reprise des grandes échéances et donner au tennis une présence à la télévision. Début du tableau final ce samedi à 15h.