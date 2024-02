On vous avait prévenu, l’Arabie Saoudite, après avoir fait son marché dans le foot­ball et le golf, a le tennis dans le viseur.

Avant de tout révo­lu­tionner, le pays nous propose donc quelques amuse‐bouches.

L’exhibition 6 Kings Slam qui aura lieu en octobre 2024 en est l’exemple parfait.

🚨 La última bomba de ARABIA SAUDÍ



🌟 Djokovic, Nadal, Alcaraz, Sinner, Medvedev y Rune… JUNTOS en un mismo evento



🗓️ Será en octubre de 2024, se llamará ‘6 Kings Slam’ y su formato todavía está por confirmar



🇸🇦 La REVOLUCIÓN empieza a llegar… pic.twitter.com/fPH60uLaEP — Carlos Navarro (@TheMagician5GS) February 5, 2024

Les Saoudiens sont donc arrivés à convaincre, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, et Hoger Rune, rien que ça !

Un plateau de fou qui doit s’ap­pro­cher des 10 millions d’euros en termes de garantie voire un peu plus. S’ils avaient pu rappeler Roger Federer, on est certain que les orga­ni­sa­teurs auraient tenté leur chance…