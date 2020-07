À 37 ans, après 7 ans d’absence sur le circuit, Kim Clijsters a fait son retour sur le circuit en février dernier. Un retour qui a été entaché par cette interruption des compétitions en raison de la pandémie de Covid-19. Malgré cela, la Belge ne se relâche pas et participe actuellement à la World Team Tennis, un tournoi d’exhibition aux États-Unis, et elle est épatante. Elle réalise un sans-faute, en ayant remporté tous ses matchs en simple. Elle a renversé deux gagnantes d’un Grand Chelem : Sloane Stephens et Sofia Kenin.

Cosa dire di Kim Clijsters che a 37 anni vince tutte le partite di singolare nel World TeamTennis superando anche 2 campionesse Slam, compresa la vincitrice dell’ultimo Australian Open ? !

5-2 Pera🇺🇸

5-3 Kenin🇺🇸

5-4 Collins🇺🇸

5-2 Stephens🇺🇸

