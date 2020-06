Le tennis argentin n’a pas pardonné l’attitude du numéro un mondial Novak Djokovic, qui a attrapé le coronavirus après avoir participé à un tournoi d’exhibition qu’il avait organisé. Le président de l’AAT, Agustin Calleri, Guido Pella et Diego Schwartzman ont critiqué les actions du Serbe : « J’ai vu une irresponsabilité partagée entre Djokovic et le gouvernement de Serbie, qui a autorisé ce tournoi d’exhibition avec un large public », a déclaré Agustin Calleri. Guido Pella a également sévèrement taclé Novak, en estimant qu’il avait « manqué de respect au monde du tennis ». Diego Schwartzman, actuel numéro 13 du classement ATP, a paru plus mesuré vis-à-vis du Serbe en estimant que cela servira d’avertissement sur ce qui attend les joueurs au retour de l’activité : « C’est un bon avertissement. Il fait un énorme effort pour permettre une égalité entre les joueurs. Il n’a pas pris soin de lui comme il aurait dû le faire et, malheureusement, cela a mal tourné. Mais il avait de bonnes intentions. »