Berlin continuera d’être la capitale mondiale du tennis puisqu’elle accueillera un deuxième tournoi d’exhibition à partir du vendredi 17 juillet. Cette fois, il sera joué sur un terrain en dur installé dans un hangar. Dominic Thiem et Roberto Bautista partiront des demi-finales chez les hommes, tandis que chez les femmes, Petra Kvitova et Elina Svitolina joueront la finale vendredi, qui a été reportée mercredi en raison de la pluie. Jannik Sinner et Karen Khachanov se battront pour une place en demi-finale, ainsi que Tommy Haas et Jan-Lennard Struff. Parmi les femmes, Anastasija Sevastova affrontera Kiki Bertens et Andrea Petkovic sera opposée à Alexandra Vekic.

Draws and Friday schedule of Berlin exho 2nd leg (venue Hangar 6 at Tempelhof airport) pic.twitter.com/8vH7iDn7kq — Michal Samulski (@MichalSamulski) July 16, 2020