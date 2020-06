Sunday FUNDAY ✌️



• @moutet99 takes on @richardgasquet1 – winner will be highest-ranked Frenchie

• Top 8 battle between Matteo Berrettini and @ThiemDomi

• @MouratoglouAcad clásico between @StefTsitsipas and @AlexeiPopyrin99



Tune in from 4:00pm CET 👉 https://t.co/rCdRHyOeZ0 pic.twitter.com/eWtl27xfmk