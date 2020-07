Après les différentes polémiques liées à l’Adria Tour où quatre joueurs ont été testés positifs au COVID-19 ainsi que l’absence de précautions sanitaires, les organisateurs de l’exhibition de Berlin ont décidé de revoir leur position. La première partie de l’événement aura lieu en plein air du 13 au 15 juillet et la jauge de public sera de 800 personnes par jour. La deuxième partie se déroulera dans un hangar (17 au 19 juillet) et pourra accueillir 200 personnes par jour. Les mesures sanitaires seront strictes et une distanciation physique sera respectée. Dominic Thiem, Alexander Zverev, Nick Kyrgios, Jannik Sinner ou encore Jan-Lennard Struff doivent y participer.