Dominic Thiem mérite bien son titre de stakhanoviste du circuit. Depuis le début des exhibitions qui permettent de patienter en attendant la reprise du circuit, l’Autrichien a été dans trois pays (Autriche, Serbie et France) où il a évolué sur deux surfaces (terre battue et dur). L’actuel numéro 3 mondial a disputé un total de 21 matchs pour 19 victoires ! Ses deux bourreaux se nomment Sebastian Ofner (163e) et Richard Gasquet (50e). Autant dire que le protégé de Nicolas Massu est déjà dans le rythme.