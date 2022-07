Lisandro Borges (homme d’affaires argentin qui attaque Nadal en justice) : « Carlos Costa est une crapule, il croit pouvoir faire ce qu’il veut car il a Rafael Nadal derrière lui »

Lisandro Borges, co‐propriétaire de World Padel Center LLC et de Sport Desing S.A., a selon Set Tenis lancé une action en justice contre Rafael Nadal, avec une grosse somme d’argent en jeu. L’homme d’af­faires argentin dénonce les méthodes de l’agent du Majorquin, Carlos Costa, au moment de l’or­ga­ni­sa­tion de la tournée d’ex­hi­bi­tion de Nadal sur le conti­nent améri­cain en automne prochain. Il n’y va clai­re­ment pas de main morte.

« Carlos Costa est un scélérat et je le lui ai dit, mais il ne se soucie de rien. Il croit pouvoir faire ce qu’il veut parce qu’il a Rafael Nadal derrière lui et je vais vous dire quelque chose, pour nous, engager une action en justice contre le meilleur sportif, à mon avis, de l’his­toire, juste parce que son manager est une crapule, ce n’est pas drôle pour moi. Mais la vérité est que quand quel­qu’un vous cause autant de dommages que cet homme nous a causés, nous n’avons pas d’autre choix que de faire ça ».

Une affaire qui ne fait sans doute que commencer.