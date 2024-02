L’UTS, la formi­dable exhi­bi­tion orga­nisée par l’équipe de Patrick Mouratoglou fait étape ce week‐end à Oslo en Norvège.

Comme « d’ha­bi­tude », Gaël Monfils avait été convié à cette fête du tennis version moderne avec carte mystère et format d’un nouveau genre. D’entrée, le Tricolore a été battu par Alex de Minaur, jusque là tout va bien…

Mais on appre­nait par la suite qu’il avait été tout simple­ment disqua­lifié en raison d’une viola­tion du code de conduite résul­tant de son compor­te­ment envers le super­vi­seur du tournoi.

A l’heure actuelle, on en sait pas plus mais il faut bien avouer que la situa­tion est parti­cu­lière quand on sait que l’UTS est avant tout un show pour faire la promo­tion du tennis.

Il a été remplacé par Lucas Pouille qui pointe au delà de la 300ème place mondiale.