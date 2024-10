Interrogé par les orga­ni­sa­teurs au sujet de la parti­ci­pa­tion de Rafael Nadal, Daniil a encore eu des mots très « doux » pour l’Espagnol.



« J’ai dit déjà beau­coup de choses au sujet de ce qu’il a accompli. Sa carrière est telle­ment spéciale. Tout ce qu’il a fait, la manière dont il a joué, gagné et même perdu j’ai envie de dire. C’est bien que l’an­nonce ait été faite alors qu’il sera encore sur le court ici et pour la finale de la Coupe Davis. On pourra donc encore le regarder jouer même si on ne sait pas exac­te­ment à quoi s’at­tendre, comment il va se sentir physi­que­ment et menta­le­ment. Ce que je peux vous dire c’est que je l’ai vu taper la balle, c’était plutôt bien, j’ai hâte de voir ce qu’il va nous proposer sur le court »