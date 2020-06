Kristina Mladenovic devait participer à une exhibition en Serbie à Belgrade à l’initiative de Janko Tipsarevic. Sur les réseaux sociaux, la Tricolore a annoncé qu’elle préférait ne pas s’y rendre : « Je suis désolée de me retirer du tournoi European Eastern. Les récents événements ont montré qu’il est encore trop tôt pour pouvoir voyager et reprendre la compétition dans des conditions optimales. Je tiens à remercier Janko Tipsarevic pour l’invitation et j’espère rejouer prochainement en Serbie. Pendant ce temps, je continue ma préparation de mon côté. » Cette décision, logique, intervient après les différents cas positifs au Covid-19 lors de l’Adria Tour de Novak Djokovic.