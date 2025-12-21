Interrogée par nos confrères de Clay, Garbine Muguruza, ex‐numéro un mondial a été très claire au sujet des chances d’Aryna face à Kyrgios lors de la fameuse bataille des sexes qui aura lieu le 28 Décembre à Dubaï.
« J’ai eu tellement de partenaires d’entraînement, et à chaque fois que je devais jouer un set contre eux, je finissais par être extrêmement frustré. Comment est‐ce possible que je ne puisse pas gagner un set contre quelqu’un qui n’est même pas un joueur professionnel, quelqu’un avec qui je m’entraîne simplement ? La différence est énorme. Ce n’est pas qu’une question de puissance, physiquement… les muscles, l’endurance nécessaire pour disputer un match… Il y a tellement de choses. J’ai deux frères et je ne les ai jamais battus Un homme classé 1000e à l’ATP, voire même non classé, peut être bien supérieur à une femme du top 10. Aryna a un service très puissant, des frappes très puissantes, mais si les échanges s’éternisent, tôt ou tard… »
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 08:50