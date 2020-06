Bien que battu au super tie-break 10 à 5 par Kyle Edmund lors de la deuxième journée de la « Battle of the Brits », Andy Murray était plus que satisfait de cette deuxième sortie officielle sur les courts après des mois d’absence : « C’était bien mieux qu’hier vraiment. Je suis surtout content de la manière dont j’ai frappé la balle, de mon jeu en fond de court. L’emporter aurait été une belle satisfaction mais je n’ai pas pris les bonnes décisions dans le money time. Ma hanche ne me fait pas mal, c’est l’essentiel. Je pense qu’au fil des matches, je ne ferai que m’améliorer ».

Voila des nouvelles plutôt réjouissantes pour les fans de l’Ecossais. Des nouvelles confirmées par son adversaire du jour Kyle Edmund : « J’ai trouvé qu’Andy bougeait bien, et qu’il avait toujours cette formidable capacité à anticiper, cela a toujours été un point fort chez lui. »